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Украинские СМИ сообщили о пожаре в тюрьме Днепра

«Страна.ua»: в Днепре загорелось здание тюрьмы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/State Emergency Service of Ukrai
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Здание тюрьмы загорелось в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), сообщает 11 апреля издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Издание также дополняет сообщение видео с густыми клубами дыма. Закадровый голос уточняет, что речь идет 89-й колонии.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. При этом официальных данных от властей об этом ЧП не поступало.

В конце марта в Днепре произошел взрыв. Тогда украинские СМИ также не сообщали подробности.

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