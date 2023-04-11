Украинские СМИ сообщили о пожаре в тюрьме Днепра

Здание тюрьмы загорелось в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), сообщает 11 апреля издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Издание также дополняет сообщение видео с густыми клубами дыма. Закадровый голос уточняет, что речь идет 89-й колонии.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. При этом официальных данных от властей об этом ЧП не поступало.

В конце марта в Днепре произошел взрыв. Тогда украинские СМИ также не сообщали подробности.