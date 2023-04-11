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На Украине ликвидировали новый канал незаконного вывоза призывников за границу

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
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Пограничная служба Украины сообщила о ликвидации очередной преступной схемы вывоза мужчин призывного возраста за рубеж. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале государственной структуры во вторник, 11 апреля.

Уточняется, что «переправа» граждан Украины мужского пола осуществлялась под видом водителей международных перевозок, их регистрация проходила через базу «Шлях» («Путь») за денежные вознаграждение от $1,5 до $5 тыс. Известно, что с помощью махинации было вывезено 170 военнообязанных.

Организаторами выступили 10 жителей Ровненской и Волынской областей. Сейчас они находятся под следствием.

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Ранее, в начале февраля, генпрокуратура зафиксировала похожий случай переправки уклонистов за границу. Так, благотворительный фонд переправлял военнообязанных украинцев за границу под видом волонтеров, схема действовала в Киевской области. С Украины выезжали мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, в то время как на период действия военного положения выезд для них запрещен.

Темпы всеобщей мобилизации на Украине набирают обороты. Пока население просит президента страны Владимира Зеленского начать демобилизацию и создает петиции, мужчины пытаются покинуть государство любыми способами. Например, 23 марта, в реке Тиса обнаружили тело мужчины, который пытался перебраться с Украины в Румынию.

28 февраля, в ГПСУ сообщили о задержании четырех организаторов и 16 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Румынию и Молдавию. Их маршрут преимущественно пролегал через труднодоступные, заснеженные горные участки границы

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие.

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