Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» 33-летний Гильермо Абаскаль женился в Москве. Об этом 11 апреля сообщается в Telegram-канале команды.

Там пожелали молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья.

Абаскаль и его возлюбленная Алехандра также посетили Красную площадь. Клуб выложил фотоснимки, по которым можно предположить, что жена тренера беременна.

Испанец Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 22 туров и продолжает борьбу в Кубке России.

В своем последнем матче «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» в 22-м туре РПЛ. Игра закончилась со счетом 3:3.