Мишустин заявил о важности независимости России в создании технологий

Россия должна преодолеть зависимость от импортных разработок и наладить выпуск критически значимой продукции, заявил 11 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии Укрепление технологического суверенитета.

По словам премьера, для того, чтобы сохранить устойчивость важнейших отраслей экономики нужно как можно быстрее обеспечить высокую степень независимости России на основе собственных ресурсов и компетенций.

«Сейчас требуется усилить, а по сути поднять на принципиально новый уровень производственный, кадровый, научный потенциал нашей страны. Мы будем наращивать промышленные мощности, массово запускать нужные производства, открывать высокотехнологичные предприятия», — заявил Мишустин.

Он уточнил, что Россия намерена активно развивать ключевые отрасли, в том числе машиностроение, энергетику, авиа- и судостроение, агро- и биотехнологии, а также химическое производство. Кроме того, страна стремится занять лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных систем и в других инновационных направлениях.

Мишустин также добавил, что укрепление технологического суверенитета России стало возможным благодаря активной перестройке логистических и кооперационных цепочек в прошлом году. Именно тогда оперативно принятые меры предотвратили возникновение в стране дефицита материалов, комплектующих и оборудования.

Ранее, 5 апреля, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова заявила, что выстраивая технологический суверенитет России, важно не только замещать иностранные технологии, но и создавать собственное производство в стратегически важных отраслях — в промышленности, медицине и IT-сфере.

Она также отметила, что концепция технологического суверенитета заложена в основу, которую создают сегодня все государственные институты страны.

29 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству представить новые меры по шести ключевым направлениям развития РФ. Ключевыми задачами развития страны на 2023 год он назвал в том числе вывод взаимодействия с партнерами на новый уровень, укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности.