Путин: российская экономика продолжает активно развиваться, ВВП существенно прибавит

Президент России Владимир Путин сообщил о росте валового внутреннего продукта (ВВП) и активном развитии экономики страны. Об этом он заявил 11 апреля на совещании по экономическим вопросам.

«По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении. На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. При этом, подчеркну, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики», — заявил он.

Глава государства отметил, что за I квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей, что соответствует прошлогодним показателям и показывает хорошую динамику.

Путин поручил не допускать как чрезмерного ускорения инфляции, так и ее замедления, так как это может негативно повлиять на экономическую активность, планы бизнеса и доходы граждан.

Ранее, 16 марта, Путин спрогнозировал рост ВВП России во II квартале 2023 года. Президент также отметил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин заявлял, что Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям.

17 января президент России отметил, что дефицит федерального бюджета страны составил 2,3% ВВП. По его словам, это примечательно, поскольку до этого эксперты прогнозировали России сокращение ВВП на 20%.

В конце октября 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отмечала, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.