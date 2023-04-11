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Ульяновский завод начал серийный выпуск «черного» крыла для МС-21

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Фото: ЗАО "Аэрокомпозит"
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На заводе «Аэрокомпозит» в Ульяновске началось серийное производство крыла для самолета МС-21, которое прозвали черным крылом из-за цвета углепластика. Об этом во вторник, 11 апреля, говорится в распространенном сообщении Корпорации развития Ульяновской области.

Так, в 2023 году «Аэрокомпозит» планирует выпуск четырех самолетокомплектов для МС-21. В 2024 году их количество вырастет до шести. В дальнейшем объемы производства будут увеличиваться в соответствии с графиком.

Также отмечается, что в прошлом году завод впервые выпустил крыло для МС-21-300 с российскими композитными материалами. После этого такое крыло вышло в серийное производство.

Как рассказал генеральный директор «Аэрокомпозита» Анатолий Гайданский, в настоящее время на заводе используются только российские материалы, среди них композитные и вспомогательные, а также краски и герметики.

«Здесь уже полностью весь процесс импортозамещен», — отметил Гайданский.

В сообщении также говорится, что во вторник, 11 марта Гайданский встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Встреча была посвящена обсуждению программы по импортозамещению и новым научным разработкам завода.

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Предприятие «Аэрокомпозит» работает в Ульяновске с марта 2011 года. На сегодняшний день это единственный в России завод по выпуску силовых композитных конструкций методом вакуумной инфузии. По своим масштабам производство входит в первую тройку предприятий мирового уровня по созданию крыла самолета.

В 2018-м завод лишился возможности закупать импортное сырье для крыла. Производитель крыла попал под санкции США. Тогда разработкой российского аналога материала для крыла занялся Росатом. На создание отечественных композитов Минпромторг выделил 4,4 млрд рублей. Применение нового материала дало возможность создать крыло с уникальной аэродинамикой, а также увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и расширить салон, что дает новые преимущества с точки зрения комфорта для пассажиров.

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