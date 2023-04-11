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Полиция Северной Ирландии обнаружила самодельные бомбы в преддверии визита Байдена

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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В преддверии визита президента США Джо Байдена североирландские правоохранители обнаружили четыре устройства, похожих на самодельную бомбу, сообщается на сайте полиции во вторник, 11 апреля.

«Эти устройства были обезврежены и изъяты для дальнейшей судебно-медицинской экспертизы», — отмечается в заявлении.

Известно, что взрывные устройства были обнаружены на территории городского кладбища в городе Лондондерри в 6:30 утра по местному времени. Спецслужбы также проводили операцию по обеспечению общественной безопасности, на данный момент она завершена.

Помощник главного констебля Бобби Синглтон заявил, что это расследование возглавят сотрудники отдела по расследованию терроризма.

Белфастское приглашение: зачем Байден летит в Великобританию
И почему на этот раз ситуация на Украине не станет главной темой

Ранее, 11 апреля, эксперты рассказали в беседе с «Известиями», зачем Байден направился в Европу. По их словам, он будет обсуждать основные вопросы, которые сейчас включены в мировую повестку: помощь Украине, обсуждение отношений России и Китая в непубличном формате.

7 апреля представитель правоохранительных органов заявил об опасности терактов во время визита Байдена.

Ранее, 28 марта, британская служба безопасности (MI5) повысила уровень террористической угрозы в Ольстере. Министр по делам Северной Ирландии Кристофер Хитон-Харрис упомянул о группе лиц, которые могут прибегнуть к «политически мотивированному насилию».

Байден посетит Великобританию и Ирландию с 11 по 14 апреля. В ходе визита в Северную Ирландию президент США обсудит вопрос Белфастского соглашения 25 лет, а также поднимет тему двусторонних отношений Вашингтона и Белфаста. Данное соглашение связано с урегулированием конфликта в Северной Ирландии. Оно положило конец вооруженному противостоянию между радикальными католическими сторонниками воссоединения с Ирландией и юнионистами-протестантами, которых поддерживал Лондон.

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