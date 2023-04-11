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Баскетболистка Грайнер выпустит мемуары о заключении в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер выпустит мемуары о том, как находилась в тюрьме в России. Об этом 11 апреля сообщило агентство AP со ссылкой на издательство Alfred A. Knopf.

«После невероятно сложных 10 месяцев содержания под стражей я благодарна за то, что меня спасли и что я дома. Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна людям со всего мира за поддержку», — заявила Грайнер.

Она указала, что хочет рассказать американцам о других соотечественниках, которые были осуждены или задержаны в России. Название книги не разглашается, ее публикация запланирована на весну 2024 года.

«В основе книги Грайнер подчеркивает личную суматоху, которую она испытала во время почти десятимесячного испытания, и стойкость, которая пронесла ее до дня ее возвращения в Соединенные Штаты в декабре прошлого года», — говорится в сообщении издателя.

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Олимпийская чемпионка по баскетболу Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ).

4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Московский областной суд 25 октября утвердил Грайнер срок наказания в виде девяти лет колонии за контрабанду наркотиков. При этом судья зачел пребывание в следственном изоляторе по расчету один день за полтора. Таким образом, после пересчета времени нахождения в СИЗО Грайнер оставалось провести в колонии порядка восьми лет.

8 декабря состоялся обмен Грайнер на российского гражданина Виктора Бута. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

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