Не делить, но создавать

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин нашел дополнительное финансирование размером в 70 трлн рублей для формирования новой экономики. И не через многократное повышение налогов, а также введение новых, или колонизацию Марса, например. Чем и поспешил поделиться с общественностью в своей недавней колонке. Достаточно перезапустить программу приватизации, а государству активнее занимать, перестав гордиться низким уровнем долга, и правильно распределять полученные средства.

Если бы наша страна вместе с упомянутым банком не находилась под жесточайшими санкциями, то кто знает, возможно, такое смелое и внезапное предложение рассматривалось бы как явная заявка на Нобелевскую премию по экономике или даже местами физике. Но как минимум странно затевать революционные изменения в момент, когда именно весомое положение государства в ВВП, а не бизнесе, кстати (но об этом позже), позволило пережить пандемическую изоляцию, а также последствия беспрецедентных санкций.

«В ситуации «до февраля» о преимуществах и недостатках очередного этапа приватизации можно было бы дискутировать. Однако сегодня — время действовать», — пишет глава одного из крупнейших банков страны. Прямо ленинское «вчера было рано, завтра будет поздно».

Еще один момент: в колонке Андрея Костина есть только впечатляющая цифра 70 трлн рублей. В нее, как ясно из мнения, входит не только повышение госдолга, но и доходы от новой приватизации.

Сам глава ВТБ признает, что после 2014 года программа приватизации почти сошла на нет. И не от бездействия ответственных за нее лиц. Просто желающих купить поубавилось. В последние перед пандемией годы за счет продажи государственных активов удавалось привлечь в лучшем случае около 13 млрд, а уже на 21–22-й прогнозировались какие-то 3–4 млрд в год.

Кто, как не глава одного из крупнейших банков, должен понимать, что цена формируется за счет соотношения предложения и спроса? И смысла нет на низком спросе раздавать обесценившиеся активы «безвозмездно, то есть даром».

Напрашивается очевидное — что покупателями государственного имущества могли бы выступить топы самих госкомпаний, которые за цену малую изменили бы свой статус с руководителей на собственников. Не через народные же IPO, печальный опыт одного из которых в 2007 году имел, например, ВТБ. Нет, сначала всё было хорошо — разместились по 13,6 копеек за акцию, хотя изначально эксперты говорили о шести–семи. Но только прибылей эта акция инвесторам из народа не принесла. Или другой вариант — почему бы госбанку при господдержке не прикупить подешевевшие производственные активы? Но это уже, как вы понимаете, перекладывание из одного кармана в другой, а не приватизация.

Понятно, что после 2007 года много воды утекло и развилась биржа, но если разместить большое количество акций госкомпаний, то что мы увидим на торгах? Правильно — большие объемы покупок задешево.

Но главное — как ни странно, но столь порицаемая система госкапитализма, против которой призывали бороться на всех уровнях за счет снижения доли государства в экономике, оказалась наиболее устойчивой к последним кризисам. Скажем, по итогам 2020 года ВВП России снизился на 3,1%, а это ощутимо меньше, чем в США, где падение составило 3,5%, и значительно ниже, чем в ЕС, где экономика рухнула на 5,9%.

Во многом это можно объяснить большим присутствием в структуре ВВП развитых стран услуг малого и среднего частного бизнеса. Закрытие границ, ресторанов, юридических контор мгновенно отбросило население этих государств по другую сторону благосостояния.

Увы, последствий изоляции не удалось избежать и нам, но именно база в виде государства помогла продержаться в самый трудный период и избежать системного роста безработицы. Похожая картина наблюдается и сейчас, когда на нашу экономику давят санкции. Так стоит ли отказываться от этого преимущества и дробить бизнес, делая его более уязвимым в нынешней ситуации? Сомнительно.

Но так ли велика доля государства в бизнесе, как ее принято показывать? Все мы привыкли оперировать данными, которые публиковал и глобальный МВФ, и наша родная отечественная ФАС: доля государства составляет примерно 70% ВВП.

Да, это так, но не нужно забывать, что около половины ВВП составляют зарплаты, треть из которых приходится на бюджетников. При этом доля государства в производстве составляет лишь треть. Поэтому такой ли у нас государственный капитализм — тот еще вопрос. Вопрос еще и в том, что планируют выставить на продажу.

Любопытно, что в новых условиях не сработал даже фактор влияния конкуренции на цены. Если посмотреть на происходящее с инфляцией в США, Европе, то мы увидим, что этот принцип работает в, грубо говоря, мирное, стабильное время, а в период глобальных потрясений включаются иные механизмы.

Еще из важного: можно много говорить о том, что экономика нуждается в деньгах. Нет, они никогда никому не мешали, но она прежде всего нуждается в эффективности. По мнению главы ВТБ, частный бизнес накопил достаточно опыта, чтобы реализовывать такие задачи. Так что же мешает?

Перезапуск приватизации, прорыв и прочее — это, конечно, красивые слова. Но их на хлеб не намажешь и картошки за них не купишь. Разрушить старое можно быстро, а вот построить новое…

Очевидно, что сейчас экономике нужно не рушить старые стены, их нужно поддерживать и укреплять, заливая бетоном образовавшиеся дыры. И это делать придется, поскольку со временем, проходящим с начала санкций, мы всё чаще будем эти дыры обнаруживать в виде закончившихся запчастей, износа оборудования и прочего.

Поэтому, может, сейчас не время делить уже имеющееся, а пытаться создавать новое? А то первый вариант мы уже проходили в 90-е прошлого века и помним, чем это закончилось. Не прорывом, нет. Переделом.

Автор — журналист

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