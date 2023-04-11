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Центробанк допустил замедление ипотеки из-за роста цен на жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России во вторник, 11 апреля, предупредил о возможном замедлении ипотеки в связи с ростом цен на недвижимость.

ЦБ отмечает, что повышение цен на недвижимость снижает доступность жилья для заемщиков. Из-за этого происходит замедление в ипотечном сегменте.

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Ранее в этот день Центробанк сообщил о готовности ограничить рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками. По данным регулятора, изменения коснутся тех ипотек, которые были выданы после 15 марта 2023 года. При этом отмечается, что ипотечные кредиты, стоимость которых существенно ниже рыночного уровня, будут дестимулированы с 30 мая текущего года.

ЦБ уточнил, что банки, которые их выдали, должны будут сформировать дополнительные резервы.

23 марта сообщалось, что более 500 тыс. российских семей воспользовались программой «Семейная ипотека» по льготной ставке до 6%. В этот же день стало известно, что спрос на льготную ипотеку на новостройки в этом году вырос в полтора раза. В банки за январь-февраль (с 1 января по 2 марта) от физлиц поступило 199,3 тыс. заявок против 133,8 тыс. за такой же период 2022-го.

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