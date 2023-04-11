Несколько человек застрелены на северо-востоке Вашингтона

На северо-востоке Вашингтона в США произошла стрельба, застрелены несколько человек. Об этом 11 апреля сообщает полиция штата в своем аккаунте в Twitter.

Инцидент произошел ранее в этот день в округе Колумбия. Стрельба произошла в квартале 4000 на северо-востоке Беннинг-роуд.

Никакие другие подробности не приводятся, точное число пострадавших также пока не уточняется. Полиция проводит расследование.

Одним из последних случаев стрельбы в США стал инцидент Луисвилле. Стрельба произошла 10 апреля в Old National Bank. Жертвами стрельбы стали четыре человека.

Стрелявший был ликвидирован сотрудниками полиции. Еще восемь человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Среди них офицер полиции, он был прооперирован врачами.

После стрельбы в Луисвилле президент США Джо Байден обвинил республиканцев в разгуле насилия и потребовал от конгресса запретить штурмовые винтовки. По словам Байдена, сегодня слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.