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Дачные маршруты запустят в Ульяновске на следующей неделе

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В Ульяновске намерены раньше срока запустить дачные маршруты. Автобусы начнут курсировать со следующего понедельника, 17 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Отдельные рейсы по заявкам председателей садоводческих товариществ организуют в воскресенье, 16 апреля, а в полноценном режиме автобусы начнут курсировать до СНТ со следующего понедельника», — говорится в сообщении властей.

С 22 апреля также начнет ходить трамвай № 107, следующий по маршруту Северный Венец – СНТ «Сокольники». С 1 мая к нему добавят дополнительный вагон.

Как уточняет ulpravda.ru, изначально запустить дачные маршруты планировалось с 22 апреля. Всего ульяновских садоводов будут перевозить 12 автобусных и один трамвайный маршрут.

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