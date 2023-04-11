В Ленобласти упал воздушный шар с закрепленной электроникой

Воздушный шар с закрепленными на нем электроприборами и проводами упал во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает сайт 78.ru.

Отмечается, что на место падения шара очевидцы вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приехали в СНТ «Океан в массиве Сады» и нашли на одном из садовых участков сдутый воздушный шар с прикрепленной к нему электроникой.

После детального осмотра было установлено, что это — метеозонд.

Аналогичный эпизод в Ленинградской области произошел в начале марта. Тогда местные жители сообщили, что видели воздушный шар сразу в нескольких местах — в Сосновом Бору, в Громово, в Выборге, в деревне Большое Горлово.

Однако радиолокационная проверка подтвердила, что в небе также находился метеозонд — беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы.