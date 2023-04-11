Проект организации дорожного движения разработают в Калининградской области

В Калининградской области объявили о поиске подрядчика, который разработает проект организации дорожного движения. Об этом 11 апреля сообщает ИА FlashNord.

Подрядчик должен распланировать дорожную разметку и продумать схемы движения на дорогах регионального и межмуниципального значения. Их общая протяженность составляет 907 км.

Максимальная стоимость контракта с исполнителем оценивается в 13,5 млн рублей. Выбрать его планируется 20 апреля.

Предполагается, что оптимизация схем дорожного движения снизит риски для автомобилистов и пешеходов, а также повысит пропускную способность трасс.