Признание иностранного образования в России переведут в онлайн-формат с 1 сентября

С 1 сентября выдача свидетельств о признании образования, полученного за рубежом, и о государственной аккредитации образовательной деятельности будет переведена в онлайн-формат. Об этом 11 апреля сообщило правительство РФ.

«Вся информация будет содержаться в специальном реестре. Реестровая модель предоставления государственных услуг по аккредитации образовательных учреждений и признанию зарубежных дипломов позволит сократить сроки предоставления таких услуг, а также избавит граждан и организации от необходимости получения бумажных свидетельств», — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что данные будут загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги». При этом сам порядок проведения государственной аккредитации останется неизменным.

Формированием и ведением реестра займется Рособрнадзор. Он будет интегрирован с действующими информационными системами, такими как «Моя школа», и системой, обеспечивающей работу портала «Госуслуги».

Постановление о новом порядке выдачи свидетельств будет утверждено правительством в ближайшее время. Оно подготовлено для реализации новых норм федерального закона «Об образовании», принятых в конце 2022 года.

Ранее, 17 марта, в Минобрнауки России рассказали о проработке различных сроков обучения в магистратуре. В министерстве отметили, что представители IT-отрасли неоднократно обращались с просьбой сократить сроки обучения в магистратуре, сделав их более компактными.

Также в этот день министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в IT-отрасли магистратура в течение одного года в этой сфере может прижиться и стать нормой. По его словам, такого срока вполне хватит тому специалисту, который уже получил высшее образование, поработал на производстве и теперь хочет углубить знания по ряду программ.

Ранее, 8 марта, Фальков заявил, что срок обучения в магистратуре, достаточный для получения углубленных профессиональных знаний, в новой системе образования может составить один год. По словам министра, также у выпускников специалитета появится возможность бесплатно учиться в магистратуре.