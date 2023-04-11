Прокуратура начала проверку по факту гибели рыбы в пруду в Калуге

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений в Сети о гибели рыбы в двух водоемах. Об этом областное надзорное ведомство сообщает во вторник, 11 апреля.

Речь идет о Пуховском пруду в городе Калуга и водоеме в селе Мокрое Куйбышевского района. В обоих случаях была зафиксирована массовая гибель рыбы, пишет газета «Весть».

«С целью установления причин и обстоятельств произошедшего, работники прокуратуры выехали на места. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

В феврале реке Рахма в Кстовском районе Нижегородской области произошел массовый замор рыбы. Жители уверены, что в реку сливают опасные вещества — там мутная вода. Эти же опасные вещества через реку, возможно, попадают в озера, расположенные рядом.