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МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7 процента

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста российского ВВП в текущем году до 0,7%. Такие данные следуют из опубликованного во вторник, 11 апреля, доклада МВФ.

Согласно документу, январские данные МВФ по росту ВВП России пересмотрены в большую сторону на 0,4 процентного пункта. При этом Фонд снизил прогноз на 2024 год на 0,8 процентного пункта — до 1,3%.

Что касается мировой экономики, то по прогнозам Фонда, в 2023 году она вырастет на 2,8%, а 2024-м — на 3%.

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В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что на фоне позитивной статистики правительство улучшило прогноз социально-экономического развития страны. Глава государства отдельно уточнил, что при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% — в этом.

Путин дополнил, что экономика России продолжает активное развитие в рамках новой модели роста и, подводя итоги апреля, ВВП существенно прибавит в реальном выражении.

Ранее, в начале апреля, Всемирный банк также отметил улучшение по динамике российского ВВП в текущем году. По прогнозам его аналитиков, сокращение произойдет на 0,2%.

23 марта глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что у экономики России есть большой потенциал. Он пояснил, что основу данного потенциала составляет внутренний спрос. Инвестиции во внутренний рынок, недвижимость, туризм, производство машиностроительной продукции и другие сферы продолжат развиваться, подчеркнул Решетников. Он также добавил, что уже в 2023 году экономика России может вырасти выше 0,1–0,2%.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что спад ВВП России оказался вполне умеренным, несмотря на то что прошлой весной аналитики оценивали его вероятное снижение двузначными числами. Он отметил, что экономику страны удалось вернуть «на траекторию роста».

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