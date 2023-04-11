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Подрядчика на благоустройство Центрального пляжа определили в Белгороде

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В Белгороде определили подрядчика, который займется благоустройством Центральной набережной. Об этом 11 апреля сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

За обновление набережной рек Везелка и Северский Донец возьмется ООО «Белдорстрой». Фирма согласилась выполнить работы за 292 млн рублей, что составляло максимально возможную стоимость госзакупки.

Средства на благоустройство выделят из городского бюджета. Завершить работы планируется до конца февраля 2024 года.

Как уточняет Бел.Ru, контракт предусматривает валку деревьев и расчистку пространства, вынос сетей канализации и водопровода, обустройство велосипедных и пешеходных связей, установку малых архитектурных форм. Также подрядчик должен наладить освещение и озеленить территорию.

На выполнение других видов работ ранее тоже прошли аукционы. В обоих случаях победителем торгов стало ООО «Белгороддорстрой». Стоимость контрактов составила 277 млн и 100 млн рублей соответственно.

О планах по реконструкции Центрального пляжа стало известно в январе 2023 года. Мэр Валентин Демидов тогда сообщал, что пляж ждет трехлетняя реконструкция. В текущем году будет выполнен первый этап работ. По итогам масштабного обновления на набережной появятся кафе, торговые киоски, скалодром, многофункциональные павильоны, детские площадки и другие объекты.

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