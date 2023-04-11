В Москве водитель авто сбил переходившего дорогу в неположенном месте пешехода

В Москве водитель автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

ДТП произошло ранее в этот день на улице Каланчевская, 29. На место прибыли оперативные службы города, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Устанавливаются обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших. Проезжая часть на данный момент освобождена.

Ранее 11 апреля трехлетний мальчик попал в больницу с инсультом, после того как на него наехал автомобиль в Подольске.

Мальчик ехал на беговеле по пешеходному переходу. В этот момент на ребенка наехала иномарка под управлением 34-летнего мужчины. Ребенка доставили в одну из подмосковных больниц.

Накануне, 10 апреля, водитель автомобиля в Москве сбил 10-летнего мальчика, которые передвигался на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Архитектора Власова. Ребенка доставили в больницу, отмечает телеканал «360».

Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.