В Москве арестовали упавшего на коляску с ребенком мужчину

В Москве арестовали бездомного мужчину, упавшего на коляску с двухлетним ребенком. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

«Упавшего на коляску с ребенком в Москве арестовали на 10 суток», — сказал собеседник издания.

По данным источника, 44-летнему мужчине предъявили обвинение в мелком хулиганстве.

Как ранее во вторник сообщили в столичном главке МВД, бездомный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвался с парапета подземного перехода и упал на коляску с ребенком, которую везла женщина. Инцидент произошел рядом с площадью трех вокзалов в районе метро «Комсомольская».

Пострадавший мальчик 2021 года рождения был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.