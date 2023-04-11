Эксперт оценил сценарий ЦБ РФ с повышением доходности облигаций

Описанный Банком России сценарий, при котором резкий рост процентных ставок облигаций не несет большой опасности для банковской системы, вполне реалистичен, но не совсем корректен. Об этом 11 апреля «Известиям» заявил управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Нужно оговориться, что в документе представлено только одно из последствий роста ставок и лишь один фактор обесценения облигаций. Очевидно, проведена аналогия с событиями в США, где резкое ужесточение денежно-кредитной политики стало триггером обесценения публичных долговых инструментов, что сильно ударило по банковскому сектору и стало одной из причин (на самом деле не единственной) пары громких банкротств», — рассказал он.

Беликов отметил, что долговой рынок в России более управляем, так как его основным источником ликвидности являются средства институциональных инвесторов, крупнейшие из которых подконтрольны государству.

«Поэтому сложно представить сценарий, когда все инвесторы массово скидывают бумаги. Более того, как показал опыт, при возникновении предпосылок для такой паники, приходят в действие рычаги администрирования. Поэтому влияние роста ставок на справедливую стоимость облигаций и затем на капитал банков в таком сценарии будет ограниченным, далеко не таким масштабным, как в США», — отметил эксперт.

Однако он указал, что существуют другие риски, которые ЦБ не принял к сведению. По его словам, в России волатильность долговых инструментов чаще следует за внешними шоками, а не за изменения ДКП, как это происходит за рубежом.

«Застраховаться от них невозможно. При таких стрессах можно ограничивать падение рынка через его администрирование, но всё равно это совсем другой стресс-сценарий, последствия которого могут иметь и по факту уже имели другой масштаб по сравнению с последствиями роста рыночных ставок», — считает Беликов.

Также он отметил, что Центробанк не учел, что рост ставок скорее значимо отразиться не на облигационных портфелях банков, а на их чистом процентном доходе. Это приведет к тому, что, с одной стороны, банки получат возможность более доходно размещать свободную ликвидность в короткие операции. С другой, вырастет стоимость фондирования, компенсировать которую за счет роста доходности не всегда получается.

«Далеко не все активы достаточно мобильны для переразмещения средств и увеличения входящего процентного потока. Более того, при высоком спросе на заемные средства можно компенсировать рост стоимости фондирования за счет активных новых выдач, в которые конвертируется избыточная ликвидность. Но сейчас в рознице складываются факторы, которые на среднем горизонте ограничат спрос», — заявил эксперт.

В их числе он отметил рост закредитованности населения при вступлении в действие макропруденциальных лимитов, ухудшение условий ипотечных программ, ограничение ипотечных программ по низким ставкам от застройщиков и высокая стоимость недвижимости.

«Они ограничат темпы конвертации ликвидности в новые кредитные выдачи, в результате чего чистая процентная маржа при росте стоимости фондирования может начать сжиматься. Эти темы не описаны в деталях, поскольку не были в спектре настоящей аналитики, но важны в контексте потенциальных последствий роста рыночных ставок», — подытожил эксперт.

10 апреля Банк России заявил, что при резком повышении доходности облигаций на 5 п.п. произойдет отрицательная переоценка долговых портфелей на 0,91 трлн рублей.

Более рисковый сценарий предполагает продажу облигаций, отраженных на счетах до погашения. В таком случае отрицательная переоценка составит 1,58 трлн рублей, что потребует от ЦБ принятия мер по предоставлению банкам необходимой ликвидности. Регулятор заявил о своей готовности к подобному развитию событий.

Разработка сценариев связана с происходящим в США банковским кризисом, который начался 11 марта с банкротства одного из крупнейших банков Silicon Valley Bank (SVB). Тогда кредитная организация разорилась менее чем за двое суток. Как отмечало агентство Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года.

29 марта президент США Джо Байден подчеркнул, что его администрация сделала всё возможное для преодоления банковского кризиса. Он также выразил уверенность в скорой стабилизации положения.