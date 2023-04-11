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Умерла актриса сериала «Закон и порядок» Элизабет Хаббард

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Фото: Getty Images/David Livingston
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Американская актриса Элизабет Хаббард скончалась на 90-м году жизни. Об этом 10 апреля сообщил The Hollywood Reporter.

Актриса скончалась 8 апреля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Элизабет Хаббард известна благодаря своим ролям в таких шоу, как «Направляющий свет», «На пороге ночи» и «Одна жизнь, чтобы жить», «Доктора» и «Как вращается мир», отмечает «Газета.Ru».

В 1974 году Хаббард получила премию «Дневная Эмми» в номинации «лучшая женская роль в дневной драме» за сериал «Доктора», сообщает сайт aif.ru. Также актрису восемь раз номинировали на ту же награжу за роль в картине «Как вращается мир».

Помимо этого, Хаббард стала первой американкой, которая удостоилась серебряной медали в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Всего в фильмографии актрисы свыше 20 работ, пишет «Федеральное агентство новостей».

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