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Шмыгаль опубликовал фото самолета с эмодзи с мольбой об истребителях

На самолете премьера Украины Шмыгаля заметили эмодзи с мольбой об истребителях
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Фото: twitter.com/Denys_Shmyhal
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На корпусе самолета премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля заметили эмодзи, которые можно трактовать как просьбу поставить стране истребители. Фотография воздушного судна, на котором премьер прилетел в Канаду, опубликована 11 апреля в его профиле в соцсети Twitter.

На фотографии видно, что борт украшают эмодзи, обозначающие украинский флаг, истребитель и жест рук, который можно интерпретировать как мольбу. Однако по опубликованной фотографии нельзя понять, было изображение каким-то образом отредактировано или премьер Украины действительно прилетел в Канаду на украшенном таким образом самолете.

Сам Шмыгаль в своем аккаунте сообщил, что прилетел в Канаду, чтобы встретиться со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине.

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Ранее в этот день министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что решение западных стран, которое касается возможной передачи боевых самолетов Украине, может быть принято до лета.

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 10 апреля заявил, что киевские власти намерены получить от Запада американские истребители F-16, поскольку остальные модели военной авиации придется долго ждать. При этом днем ранее он подчеркнул, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя Вооруженные силы Украины (ВСУ) и чувствуют острую потребность в них.

В это же время СМИ Болгарии со ссылкой на CNN сообщили, что страна 23 февраля выразила готовность подарить свои истребители МиГ-29 Украине. Однако позже в этот день минобороны Болгарии опровергло эти сообщения.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России. О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.

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