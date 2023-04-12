Названо самое дорогое мини-жилье в России

Стоимость квадратного метра в апартаментах площадью до 13 кв. м в Москве превышает 1 млн рублей, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

«В комплексе «Москва-Сити» можно приобрести апартаменты площадью от 8,3 кв. м с отделкой и панорамным видом на город по цене от 9,7 млн рублей», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов

Как пояснил эксперт, несмотря на маленькую площадь, эта недвижимость относится к сегменту бизнес-класса, подходит как для коммерческой деятельности, так и для организации временного проживания. Цена таких студий сопоставима со стоимостью обычной однокомнатной квартиры в Москве, подчеркнул он.

Также апартаменты-студии площадью 13 кв. м и стоимостью почти 14 млн рублей можно приобрести в Сочи, добавил Иванов.

«В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи из-за высокого туристического потока и ограниченности доступных земельных участков строительство апартаментов в последние несколько лет развивалось значительно сильнее, чем в других регионах России. Нередко квадратный метр в апартаментах стоит дороже, чем в аналогичном жилье, из-за высоко развитой инфраструктуры и дополнительных сервисов для собственников такой недвижимости», — пояснил Иванов.

По словам эксперта, нередко при покупке мини-студий в Москве и Санкт-Петербурге предлагается бесплатное парковочное место или кладовка, а в Сочи — доступ на закрытый пляж. Нередко застройщики делают в таких объектах высоту потолков выше стандартного уровня, что позволяет собственникам реализовать двухуровневое пространство, сказал он.

«В Санкт-Петербурге цена квадратного метра в мини-студиях ниже. Самые дорогие апартаменты площадью до 13 кв. м из продаваемых на вторичном рынке стоят 4,55 млн рублей. Это полностью готовый для временного проживания вариант в центральной части города», — продолжает эксперт.

На первичном рынке Северной столицы площадь самых маленьких из продаваемых сейчас апартаментов — 12,9 кв. м. Их стоимость — около 3,9 млн рублей, рассказал специалист.

«Апартаменты выигрывают у квартир в большинстве случаев локацией и возможностью вести коммерческую деятельность и дистанционно сдавать апартаменты в аренду. Нередко апартаменты приобретаются и для собственного проживания, в основном теми, кому не важна прописка, но зато в приоритете сковочная инфраструктура, которой выделяются апартаменты», — подытожил Иванов.