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Ремонт Приморского проспекта в Петербурге стартует в июне

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В Санкт-Петербурге в июне планируют начать ремонт Приморского проспекта. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы пройдут на отрезке проспекта от Приморского шоссе до Ушаковской набережной. Подрядчик должен заменить асфальт, обновить бордюрный камень и нанести разметку термопластиком.

Как уточняет телеканал «78», также на участке обустроят тротуары для пешеходов, а затем восстановят нарушенное благоустройство. О сроках завершения ремонта информация не приводится

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ограничили движение по Петровскому проспекту. Оно продлится с 6 апреля 2023 года до 3 августа 2024-го. На отрезке от Петровской площади до Ремесленной улицы запланированы работы по устройству инженерных сетей.

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