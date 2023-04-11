Источник опроверг информацию о планах фармкомпании Takeda продать завод в России

Японская фармкомпания Takeda не подтверждает продажу своего завода в России. Об этом 11 апреля сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Компания не подтверждает продажу своего предприятия в России», — заявил собеседник информагентства.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что Takeda рассматривает варианты продажи своего российского завода, расположенного в Ярославле. В то же время конкретные переговоры не ведутся.

В апреле 2022 года Takeda Pharmaceutical приостановила новые клинические испытания лекарств и инвестиции в них на территории России. Такое решение компания приняла на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Компания Takeda работает на российском рынке 28 лет. Мощности предприятия в Ярославле позволяют выпускать 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год.

В марте премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что правительство России будет поддерживать фармакологическую отрасль, потому что у россиян должен быть доступ к необходимым лекарствам даже в условиях санкций.