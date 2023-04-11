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Парламент Эстонии не смог утвердить Каллас на пост премьера
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Парламент Эстонии не смог утвердить Каллас на пост премьера

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen
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Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата на пост главы правительства Каи Каллас для формирования нового кабмина, сообщил во вторник портал Delfi.

Отмечается, что депутаты оппозиционной партии задавали в ходе заседания множество вопросов, в результате чего оно затянулось.

«Нужно было продлить заседание для обсуждения этого внесенного в повестку дня пункта. Но сделать это можно было только в случае, если за это проголосовало бы квалифицированное большинство находящихся в зале заседаний (2/3). Так как у коалиции такого перевеса в парламенте нет, то обсуждение продолжится в среду», — передает портал.

Каллас назвала поведение оппозиции издевательским.

«Это было низко. Если это доставляет им удовлетворение, то надеюсь, что они счастливы», — заявила она Delfi.

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Кая Каллас заявила об уходе в отставку накануне, 10 апреля. Вместе с политиком ушел весь кабмин. Теперь Каллас возглавит новое коалиционное правительство, в которое войдут 13 министров. Коалицию сформируют Реформистская партия Каллас, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200», получившие большинство в парламенте по итогам прошедших 5 марта выборов.

Реформистская партия получит портфели министров обороны, финансов, юстиции, климата, культуры и социальной защиты. Социал-демократы возглавят МВД, министерство регионального развития и здоровья. «Эстония 200» получит посты глав МИДа, министерства образования, а также экономики и инфотехнологий.

Между тем за саму Каллас проголосовали 31 821 человек — это рекордный показатель на парламентских выборах.

В июле 2022 года политик заявила о намерении уйти с поста премьер-министра и готовности возглавить новый кабмин после распада прежней правящей коалиции. Вместе с ней ушло и правительство. 18 июля в стране был сформирован новый кабинет министров с Каллас в качестве премьера.

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