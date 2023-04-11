Парламент Эстонии не смог утвердить Каллас на пост премьера
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата на пост главы правительства Каи Каллас для формирования нового кабмина, сообщил во вторник портал Delfi.
Отмечается, что депутаты оппозиционной партии задавали в ходе заседания множество вопросов, в результате чего оно затянулось.
«Нужно было продлить заседание для обсуждения этого внесенного в повестку дня пункта. Но сделать это можно было только в случае, если за это проголосовало бы квалифицированное большинство находящихся в зале заседаний (2/3). Так как у коалиции такого перевеса в парламенте нет, то обсуждение продолжится в среду», — передает портал.
Каллас назвала поведение оппозиции издевательским.
«Это было низко. Если это доставляет им удовлетворение, то надеюсь, что они счастливы», — заявила она Delfi.
Кая Каллас заявила об уходе в отставку накануне, 10 апреля. Вместе с политиком ушел весь кабмин. Теперь Каллас возглавит новое коалиционное правительство, в которое войдут 13 министров. Коалицию сформируют Реформистская партия Каллас, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200», получившие большинство в парламенте по итогам прошедших 5 марта выборов.
Реформистская партия получит портфели министров обороны, финансов, юстиции, климата, культуры и социальной защиты. Социал-демократы возглавят МВД, министерство регионального развития и здоровья. «Эстония 200» получит посты глав МИДа, министерства образования, а также экономики и инфотехнологий.
Между тем за саму Каллас проголосовали 31 821 человек — это рекордный показатель на парламентских выборах.
В июле 2022 года политик заявила о намерении уйти с поста премьер-министра и готовности возглавить новый кабмин после распада прежней правящей коалиции. Вместе с ней ушло и правительство. 18 июля в стране был сформирован новый кабинет министров с Каллас в качестве премьера.