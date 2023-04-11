Организаторы концерта Киркорова отозвали иск за отмену шоу в Воронеже

Организаторы концерта отозвали иск к певцу Филиппу Киркорову за отмену его выступления в Воронеже, заявил в беседе с «Известиями» адвокат артиста Александр Добровинский во вторник, 11 апреля.

«Насколько мне стало известно, несколько минут назад сторона, являющаяся истцом в деле о 4 млн 500 тыс. рублей, отозвала иск. Это одна из самых удивительных историй в моей практике. Я еще не знакомился с иском, не знакомился с делом, а суд уже закончился», — отметил представитель певца.

Адвокат Киркорова подчеркнул, что с отмены концерта прошло больше трех лет — это означает, что наступила исковая давность. Это означает, что сторона, не оспорившая действие ответчика, не имеет права оспорить такое действие в суде.

Соответствующий судебный иск опубликован на сайте Арбитражного суда Москвы на имя Киркорова за срыв мероприятия в Воронеже. По данным СМИ, размер иска составил 4,5 млн рублей. Истцом является ООО «КУЛЬТУРНАЯ СЛУЖБА».

Речь идет об отмене концерта, который должен был пройти еще осенью 2018 года, при этом артист «возместил» его, проведя выступление позже.

Меньше месяца назад, 15 марта, Киркорову уже отклоняли иск за оскорбление религиозных чувств, поданный православным активистом Михаилом Феодориди. Причиной стал музыкальный номер «Мария Магдалена», где присутствовал сценический объект в виде креста. Изначально цена иска составляла 1 млн рублей, затем Феодориди снизил требования до 1 рубля в качестве морального вреда. Он уточнил, что главным в вопросе должно стать духовный покой, а не материальная составляющая.

В июне 2022 года пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила о том, что Киркоров внесет изменения в номер «Мария Магдалена», который возмутил православную и мусульманскую общественность.