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Капремонт стартовал в Унечском краеведческом музее в Брянской области

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В Брянской области стартовал капитальный ремонт Унечского краеведческого музея. Об этом глава районной администрации Анатолий Кусков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас рабочие занимаются демонтажем системы отопления, проводят обследование полов и стен. В одном из залов специалисты приступили к оштукатуриванию», — рассказал чиновник.

В ближайшее время подрядчик начнет демонтировать системы отопления и электроснабжения. Также контракт включает замену полов и дверей, ремонт стен и потолков. Кроме того, здание музея присоединят к центральной канализационной сети, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Брянской области» регионального проекта «Культурная среда».

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