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ГД продлила срок обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами.

По действующему законодательству, с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться за кредитными каникулами по договорам, которые были заключены до 1 марта 2022 года.

Однако теперь закон продлевает предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами до конца текущего года.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил в разговоре с «РИА Новости», что депутаты работают над постоянным законом о предоставлении кредитных каникул.

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В принятом в 2022 году постановлении правительства отмечалось, что при предоставлении кредитных каникул банк не может начислять неустойки за невозврат кредита, требовать досрочного погашения. Сам заемщик в любой момент может уведомить банк и прекратить действие льготного периода или во время него погасить часть или всю сумму кредита.

В то же время подчеркивалось, что на кредитные каникулы могут рассчитывать те, чей доход сократился как минимум на 30%.

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