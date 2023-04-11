Юрист выразила сомнение в перспективах дела Ахметова против России

Юрист Мария Ярмуш во вторник, 11 апреля, в беседе с «Известиями» оценила шансы украинского предпринимателя Рината Ахметова, после того как он инициировал арбитражный процесс против России за потерянные активы в Донбассе.

Как отметила юрист, Ахметов, обращаясь в международный арбитраж, не учитывает того, что суд может рассматривать дело только с согласия двух спорящих сторон.

«Я сомневаюсь, что Российская Федерация согласится передавать какой-то спор и согласится на юрисдикцию этого суда для рассмотрения всех претензий господина Ахметова. Я не вижу каких-то перспектив в обращении с данным иском <...> Претензии Ахметова необоснованные, потому что Россия ничего не экспроприировала. Вооруженные силы Украины разбомбили все заводы, которые принадлежали Ахметову. Более логично ему обратиться к собственному правительству для возмещения ущерба», — подчеркнула Ярмуш.

О решении Ахметова стало известно ранее в этот день. По его словам, возмещенные средства намерен вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины.

В 2018 году структуры Ахметова уже подавали иск в арбитражный суд в Гааге по энергетическим активам ДТЭК в Крыму, а в 2022 году — в Европейский суд по правам человека.

1 апреля глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в республике в ближайшее время собираются расширить перечень предприятий, квартир и земельных участков, которые принадлежат поддерживающим киевский режим украинским олигархам и в дальнейшем должны быть национализированы.

До этого, 3 февраля, сообщалось, что активы украинских политиков и олигархов, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Константинов заявил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что доход от национализации имущества пойдет на поддержку участников спецоперации.