Доля отечественного вина в российских магазинах в 2023 году достигла 55%

Минпромторг оценивает долю отечественного вина в российских магазинах более чем в 55% по сравнению с 20–30%, которую оно занимало до закона о виноделии. Об этом говорится в сообщении Роскачества, в котором приводятся слова замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

Он отметил, что продвижение отечественного виноделия — это государственная задача.

«Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» <...> простимулировал развитие этой отрасли. <...> За время действия закона к 2023 году доля российского вина на рынке достигла более 55% по сравнению с долей в 20-30%, которую отечественное вино занимало ранее»,— сказал Евтухов во вторник, 11 апреля.

Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» был принят в конце 2019 года.

В марте 2023 года Минфин сообщил о вводе специальных федеральных марок с эмблемой «Вино России».

В июне 2022 года президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что Россия имеет глубинные традиции и огромный советский опыт виноделия. По его словам, сегодня страна может легко это восстановить и обогнать всех на базе уникальных генетических технологий.