Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Вышнем Волочке
В Вышнем Волочке (Тверская область) в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом региональное СУ СК России сообщает во вторник, 11 апреля.
«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения при тушении пожара в квартире дома, расположенного по улице Правды города Вышнего Волочка, тела женщины 1955 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняют «Тверские ведомости», назначена пожарно-техническая экспертиза. Для определения точной причины гибели также проводится судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В ночь на 11 апреля в поселке Лунино Пензенской области произошел пожар в четырехквартирном доме. Погибли 94-летняя женщина и 90-летний мужчина.