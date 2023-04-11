Эксперт объяснил рост биткоина

Стоимость биткоина (BTC), как и предсказывали аналитики, превысила $30 тыс. на фоне ожидания трейдеров отчета об индексе потребительских цен США. Кроме того, усилия рынка по дедолларизации в какой-то степени тоже стали стимулом для роста, рассказал «Известиям» 11 апреля региональный директор Binance Владимир Смеркис.

«Ряд аналитиков предсказывали, что в ближайшее время биткоин может восстановить уровень цены в $30 тыс., так как трейдеры находятся в ожидании отчета об индексе потребительских цен США (ИПЦ), который увидит свет 12 апреля и даст представление о борьбе Федеральной резервной системы США с инфляцией. Также интересен показатель индекса Crypto Fear and Greed Index, который твердо оставался на уровне «Жадности», а последнее обновление 11 апреля показало 68 баллов из 100 возможных», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание, что соответствующий индекс 21 марта этого года также достигал 68 баллов. По его словам, это самый высокий уровень с тех пор, как 16 ноября 2021-го был зафиксирован показатель выше 66, всего через несколько дней после того, как был достигнут исторический максимум первой криптовалюты (10 ноября 2021 года).

Смеркис отметил, что корреляция с активами в виде, например, акции США сильно снижалась, но заметно усилилась связь с золотом. Кроме того, корреляция BTC с американским долларом остается отрицательной.

«Также отмечу, что усилия рынка по «дедолларизации» в какой-то степени тоже стали стимулом для роста биткоина. Есть вероятность, что биткоин и золото сейчас становятся активами, которые способны предоставить независимость от доллара», — заключил Смеркис.

Ранее в этот стоимость BTC превысила $30 тыс. впервые с 10 июня 2022 года. Согласно данным сайта CoinDesk, на 18:30 мск биткоин достиг $30,2 тыс.

4 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что во II квартале реальной увидеть восстановление биткоина до $40 тыс.