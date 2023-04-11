Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин сообщил об улучшении прогноза социально-экономического развития РФ
Общество
ГД приняла закон об отнесении новых регионов России к московской часовой зоне
Армия
Пригожин сообщил о контроле российских сил над 80% Артемовска
Экономика
Путин назвал тему рынка труда одной из ключевых на ПМЭФ
Экономика
Доля доллара в международных валютных резервах упала до минимума за 27 лет
Экономика
ЦБ ограничит рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками
Политика
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Экономика
Путин призвал распространить по России проект «Заработаем вместе»
Экономика
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Мир
Митрополит УПЦ обратился в полицию из-за попытки захвата собора в Каменце-Подольском
Мир
В Испании изъяли предлагаемые за €76 млн подделки картин Гойи и Веласкеса
Наука и техника
«Микрон» заявил о достаточном количестве микросхем для загранпаспортов
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов
Сюжет:

Эксперт объяснил рост биткоина

Эксперт Смеркис: усилия рынка по дедолларизации повлияли на рост BTC
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость биткоина (BTC), как и предсказывали аналитики, превысила $30 тыс. на фоне ожидания трейдеров отчета об индексе потребительских цен США. Кроме того, усилия рынка по дедолларизации в какой-то степени тоже стали стимулом для роста, рассказал «Известиям» 11 апреля региональный директор Binance Владимир Смеркис.

«Ряд аналитиков предсказывали, что в ближайшее время биткоин может восстановить уровень цены в $30 тыс., так как трейдеры находятся в ожидании отчета об индексе потребительских цен США (ИПЦ), который увидит свет 12 апреля и даст представление о борьбе Федеральной резервной системы США с инфляцией. Также интересен показатель индекса Crypto Fear and Greed Index, который твердо оставался на уровне «Жадности», а последнее обновление 11 апреля показало 68 баллов из 100 возможных», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание, что соответствующий индекс 21 марта этого года также достигал 68 баллов. По его словам, это самый высокий уровень с тех пор, как 16 ноября 2021-го был зафиксирован показатель выше 66, всего через несколько дней после того, как был достигнут исторический максимум первой криптовалюты (10 ноября 2021 года).

Смеркис отметил, что корреляция с активами в виде, например, акции США сильно снижалась, но заметно усилилась связь с золотом. Кроме того, корреляция BTC с американским долларом остается отрицательной.

«Также отмечу, что усилия рынка по «дедолларизации» в какой-то степени тоже стали стимулом для роста биткоина. Есть вероятность, что биткоин и золото сейчас становятся активами, которые способны предоставить независимость от доллара», — заключил Смеркис.

Виртуальная лихорадка: почему биткоин взлетел в этот кризис
Впервые за всю историю обвал финансовых рынков привел не к падению, а к росту курса криптовалют

Ранее в этот стоимость BTC превысила $30 тыс. впервые с 10 июня 2022 года. Согласно данным сайта CoinDesk, на 18:30 мск биткоин достиг $30,2 тыс.

4 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что во II квартале реальной увидеть восстановление биткоина до $40 тыс.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023