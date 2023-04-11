ВС предложил не заключать под стражу тяжелобольных лиц за нетяжкие преступления

Верховный суд России по поручению главы государства Владимира Путина подготовил предложения о снижении возможности заключения под стражу обвиняемых в нетяжких и ненасильственных преступлениях, матерей малолетних детей, а также инвалидов. Об этом говорится во вторник, 11 апреля, в Telegram-канале высшей судебной инстанции.

ВС вместе с правоохранительными органами сформулировал пять предложений об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).

Так, предлагается заключать под стражу фигурантов уголовных дел о преступлениях небольшой тяжести только в случае, если подозреваемый или обвиняемый пытался скрыться или нарушил ранее избранную меру пресечения. Сейчас таких фигурантов могут помещать в СИЗО и в случае, если он не имеет постоянного места жительства либо его личность не установлена.

«Однако представляется, что в отношении этих категорий граждан возможно избрание мер пресечения в виде запрета определенных действий либо подписки о невыезде и надлежащем поведении», — полагают в ведомстве.

Также ВС предложил закрепить обязанность суда при избрании меры пресечения учитывать, связано ли преступление с применением насилия или угрозой его применения, и предусмотреть, что по уголовным делам о преступлениях средней тяжести ненасильственного характера отправка в СИЗО может избираться только при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1-4 ч. 1 ст. 108 УПК — попытки обвиняемого или подозреваемого скрыться, нарушения им ранее избранной меры пресечения, отсутствия у него места жительства или места пребывания и неустановления его личности.

Кроме того, ВС предложил предусмотреть возможность заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей, только при условии, что они подозреваются или обвиняются в тяжком или особо тяжком преступлении и в исключительных случаях — в преступлении средней тяжести насильственного характера.

Предлагается запретить помещать в СИЗО граждан, страдающих тяжелым заболеванием, препятствующим его содержанию под стражей и дополнить УПК РФ положениями о том, что неустановление личности обвиняемого, отсутствие у него места жительства или места пребывания на территории РФ могут служить основанием для первоначального заключения под стражу, но не могут быть положены в основу продления срока ареста.

Предложения сформулированы по поручению президента от 12 января 2023 года совместно с Генпрокуратурой, СК, МВД, Минюстом, ФСИН и Общественной палатой после анализа практики заключения под стражу.

Тогда же Министерство юстиции предложило смягчить некоторые нормы содержания подследственных и заключенных, для чего подготовило соответствующий законопроект. Было предложено внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», целью которого является гуманизация уголовно-исполнительной политики.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ совершенствование исполнения уголовного наказания в стране. В Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ отмечалось, что правительство планирует сделать более гуманными условия содержания заключенных в СИЗО и колониях путем пересмотра ряда нормативов до 2030 года.