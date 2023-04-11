Пожилые мужчина и женщина погибли при пожаре в Пензенской области

В Лунинском районе Пензенской области в результате пожара в жилом доме погибли 94-летняя женщина и 90-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел в ночь на 11 апреля в поселке Лунино. На улице Ломоносова загорелся деревянный дом на четыре квартиры размером 20 х 17 м, обшитый кирпичом.

В результате пожара погибли 90-летний мужчина и 94-летняя женщина, пишет ИА «Пенза-пресс». В тушении были задействованы 19 человек и три единицы техники.

Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

9 апреля пожар произошел в двухквартирном доме в селе Северо-Татарское Новосибирской области. Погиб ребенок 2021 года рождения. Его мама и четырехлетний брат успели спастись, однако отравились продуктами горения.