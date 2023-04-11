Байден назвал незаконным задержание журналиста WSJ Гершковича в России

Задержание подозреваемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича незаконно, заявил 11 апреля президент США Джо Байден во журналистам перед отлетом с базы Эндрюс в Северную Ирландию.

«Мы ясно даем понять, что происходящее — полностью незаконно», — сказал глава государства.

Байден также упомянул о том, что пытался созвониться с семьей Гершковича, но пока этого сделать не удалось.

Накануне замруководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател также заявил, что Гершковича «незаконно удерживают» в России. При этом отмечается, что в случае, если американского гражданина признают «незаконно удерживаемым» в какой-либо стране, ряд ведомств США начинает разрабатывать стратегию по освобождению этого человека.

Гершкович 30 марта был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца.

Гершкович категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью. В свою очередь, глава Госдепа США Энтони Блинкен указал, что Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить санкции в отношении государств, которые незаконно задерживают американцев.