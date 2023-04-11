Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин сообщил об улучшении прогноза социально-экономического развития РФ
Общество
ГД приняла закон об отнесении новых регионов России к московской часовой зоне
Армия
Пригожин сообщил о контроле российских сил над 80% Артемовска
Экономика
Путин назвал тему рынка труда одной из ключевых на ПМЭФ
Экономика
Доля доллара в международных валютных резервах упала до минимума за 27 лет
Экономика
ЦБ ограничит рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками
Политика
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Экономика
Путин призвал распространить по России проект «Заработаем вместе»
Экономика
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Мир
Митрополит УПЦ обратился в полицию из-за попытки захвата собора в Каменце-Подольском
Мир
В Испании изъяли предлагаемые за €76 млн подделки картин Гойи и Веласкеса
Наука и техника
«Микрон» заявил о достаточном количестве микросхем для загранпаспортов
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

Байден назвал незаконным задержание журналиста WSJ Гершковича в России

0
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержание подозреваемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича незаконно, заявил 11 апреля президент США Джо Байден во журналистам перед отлетом с базы Эндрюс в Северную Ирландию.

«Мы ясно даем понять, что происходящее — полностью незаконно», — сказал глава государства.

Байден также упомянул о том, что пытался созвониться с семьей Гершковича, но пока этого сделать не удалось.

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

Накануне замруководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател также заявил, что Гершковича «незаконно удерживают» в России. При этом отмечается, что в случае, если американского гражданина признают «незаконно удерживаемым» в какой-либо стране, ряд ведомств США начинает разрабатывать стратегию по освобождению этого человека.

Гершкович 30 марта был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца.

Гершкович категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью. В свою очередь, глава Госдепа США Энтони Блинкен указал, что Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить санкции в отношении государств, которые незаконно задерживают американцев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023