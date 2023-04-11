Нефть подешевела после резкого роста на прошлой неделе

Нефть дешевеет после резкого роста в конце прошлой недели, когда котировки поднимались выше $85 за баррель. Снижение стоимости черного золота базируются на прогнозах экспертов о замедлении темпов роста инфляции в США. Также рынок находится в ожидании публикации отчетов Управления энергоинформации Минэнерго США, ОПЕК и МЭА, пишет «Нефть и капитал».

Во вторник, 11 апреля, фьючерсы на нефть Brent на июнь в Лондоне достигли отметки $83,9, майские на WTI в Нью-Йорке — $79,5.

Продолжается тенденция снижения цен на газ в Европе на фоне потепления, генерации ветра, хороших запасов в ПХГ и экономии потребителей ЕС. Так, цена фьючерсов на газ после завершения длинных выходных снижаются примерно на 1%, — до $480 за 1 тыс. куб. м, о чем свидетельствуют показатели лондонской биржи ICE.

При этом даже с учетом снижения, стоимость газа сейчас в два раза выше средних показателей за длительный период наблюдений, указывает издание.

Ранее в апреле в минэнерго США предсказали сокращение предложения на нефтяном рынке во второй половине 2023 года. Таким образом в ведомстве прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на 1,66 млн б/с некоторыми странами.