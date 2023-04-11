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Politico написала о неспособности США справиться с утечкой информации

Politico: США не могут разработать план действий по утечке материалов Пентагона
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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В США заявили об отсутствии плана по решению ситуации с утечкой засекреченной информации о конфликте на Украине. Об этом 11 апреля сообщает Politico со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника, имя которого не называется.

«Я понятия не имею, что это за план. Я хотел бы сам знать, как мы справимся», — цитирует издание слова чиновника.

При этом бывший аналитик американской разведки, который также решил остаться инкогнито, уточнил, что способ утечки и ее содержание очень необычны. «Я не могу вспомнить, когда в последний раз происходило нечто такого масштаба», — подчеркивает он.

Аналитик напомнил ситуацию с утечкой файлов Эдварда Сноудена, которые, по его словам, в прошлый раз прошли сначала через журналистов, однако эта утечка материалов была просто размещена в социальных сетях.

Издание отмечает, что Пентагон, ЦРУ, Национальная разведка (DNI) и ФБР отказались от комментариев по этой ситуации.

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Об утечке двух крупных партий файлов оборонного ведомства США стало известно 6 апреля. Это приблизительно 100 документов с информацией о боевых возможностях Киева, поддержке НАТО и уязвимости украинской армии. Там же говорится о том, что Штаты прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. Несколько стран потребовали объяснений после слива этих данных.

Газета Politico 10 апреля сообщила, что США пытаются урегулировать ситуацию после обнародования секретных документов Пентагона. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять опасения, связанные с инцидентом. В США рассказали, что по факту случившегося было организовано расследование и в настоящий момент специалисты пытаются определить объем раскрытой информации.

На следующий день газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что сотни, если не тысячи военных и правительственных чиновников США могли иметь доступ к утекшим в Сеть секретным документам Пентагона.

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