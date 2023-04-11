Командиры ВСУ потребовали артиллерийскую помощь для отхода из Артемовска

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала апреля требуют от руководства предоставления «коридора безопасности» и артиллерийской поддержки, чтобы отойти из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает «Военная хроника» в Telegram-канале.

Отмечается, что с начала месяца подразделения 3-й бригады оперативного назначения украинской Нацгвардии, а также части 53-й и 93-й механизированных бригад сообщают командованию о скором окружении Артемовска сотрудниками ЧВК «Вагнер».

В издании указали на то, что подразделения фактически заперты в городе из-за работы российской армии. Уточняется, что у ВСУ нет тяжелого оружия и бронированной техники.

Командиры угрожают покинуть позиции без соответствующего приказа до конца апреля, если помощь со стороны руководства так и не будет предоставлена.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска, противника вытесняют к западным окраинам.

10 апреля 2023 года политолог Юрий Светов поделился с «Известиями» мнением, что Артемовск может быть освобожден в течение ближайшего месяца. В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что более 75% территории города находится под контролем Вооруженных сил РФ.

Между тем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. Он добавил, что бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

7 апреля источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, — уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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