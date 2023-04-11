Эксперт предупредил об опасности переедания после поста

Специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян призвал обдуманно и постепенно возвращаться к пищевым привычкам после соблюдения поста, поскольку переедание после ограничений опасно для здоровья.

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 11 апреля, Суренян отметил, что переедание после поста чревато потенциальными рисками для здоровья и осложнениями органов пищеварения. В частности, пищеварительная система может не справиться с большим количеством пищи, а это может привести к дискомфорту и вздутию живота. Также оно может привести к резкому скачку сахара в крови, что опасно для людей с нарушениями обмена веществ и диабетом. Кроме того, переедание может спровоцировать хронические заболевания.

Для того чтобы выйти из поста без последствий, Суренян посоветовал постепенно восстанавливать полноценное питание. Кроме того, так можно восстановить связь с чувствами голода и сытости и предотвратить переедание.

Почти без ограничений после окончания поста можно есть творог, яйца, кисломолочные продукты, а также молоко. В этих продуктах содержится много белка, они легко усваиваются и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Также важно пить достаточное количество воды для правильного пищеварения.

Постепенно стоит вводить продукты с высоким содержанием животного белка, жира, сахара, а также переработанные продукты. Мясо, птица, рыба и морепродукты могут быть сложными для переваривания организмом после периода поста, потому могут спровоцировать набор веса, если есть их в большом количестве.

Ранее 11 апреля врач-диетолог Галина Мезенцева рассказала, что пасхальные куличи являются достаточно калорийным продуктом, так как готовятся из белой муки с добавлением сахара. Поэтому в день рекомендуется есть не более 80–150 г пасхального хлеба.

Также 11 апреля диетологи посоветовали во время пасхального застолья и после него употреблять не более двух яиц в день. Людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, стоит ограничить употребление яиц до пяти штук в неделю, отмечает телеканал «360». Оптимальная порция куличей в день составляет не более 200 г.

10 апреля исследование сервиса «Яндекс Еда» показало, что 81% россиян любят куличи. Из них 70% предпочитают добавлять в такую выпечку изюм, 38% — другие сухофрукты, 37% — орехи, пишет RT. Вареные яйца едят 75% участников исследования.

8 марта диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что при переедании организму помогает небольшая физическая нагрузка, например движение в пределах квартиры, прогулка на свежем воздухе. Не стоит просто сидеть и есть во время праздника, потому что при этом происходит обострение заболеваний ЖКТ, пишет REGNUM.

В апреле прошлого года директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус заявил, что в Пасху «стоит воздержаться от всего, что является грехом». По его словам, не следует ходить на кладбище, заниматься тяжелым физическим трудом, грубить и ругаться с близкими людьми, а также жадничать, отмечает НСН.

Ранее врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева рассказала, что в Пасху соблюдавшим Великий пост следует съесть не более одного вареного яйца. По ее словам, переедание яйцами может привести к повышенным нагрузкам на желудок, что, в свою очередь, может вызвать обострение заболеваний ЖКТ, сообщает телеканал «Звезда».