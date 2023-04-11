Брат осужденного в РФ Уилана заявил о страхе предательства правительством США

Правительство США совершит предательство, если при возможности договориться с Россией первым обменяет журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а не осужденного за шпионаж Пола Уилана. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил брат Уилана Дэвид.

Дэвид Уилан отметил, что его брат, который отбывает срок в российской тюрьме, уже узнал о деле Гершковича и боится «остаться за бортом» в очередной раз.

«Страх Пола остаться за бортом в третий раз ощущался в разговоре с родителями. Мы не можем представить себе сценарий, при котором правительство США пошло был на уступки Кремлю ради освобождения американцев и в списке бы не оказалось бы Пола. Это стало бы вопиющим предательством», — заявил Уилан.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. В августе он прибыл в одну из колоний в Мордовии. 8 ноября 2021 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде отказал в выдаче Уилана в США для отбытия наказания.

О задержании Эвана Гершкович стало известно 30 марта. Американец был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест до 29 мая. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.