Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сняли со спутника

«Роскосмос» снял со спутника последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Кадры во вторник, 11 апреля, опубликованы в Telegram-канале корпорации.

На них видно, как облако пепла распространяется по окрестностям.

«Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной. <...> Спутники «Роскосмоса» продолжают следить за ситуацией на полуострове», — говорится в сообщении.

В корпорации добавили, что съемка велась со спутника «Арктика-М».

Мощнейшее извержение вулкана Шивелуч произошло в ночь с 10 на 11 апреля. Вулкан выбросил столб пепла высотой до 20 км.

Вулканический пепел обрушился на несколько поселков Усть-Камчатского муниципального район. Выпадение пепла зафиксировали в селе Майское, поселках Ключи и Козыревск. В последних двух отменили занятия в школах и детсадах.

По данным сейсмологов, пеплопад оказался самым масштабным за последние 60 лет. В районе извержения начались работы по ликвидации последствий стихии.

МЧС рекомендует жителям не посещать вулканы Шивелуч и Безымянный в связи с активностью исполинов, сопровождающейся пепловыми выбросами.