Ишимские врачи спасли двух проглотивших монеты детей

Врачи областной больницы № 4 в Ишиме спасли двух детей 4-летнего возраста, проглотивших монеты. Об этом пишет Megatyumen.ru во вторник, 11 апреля.

Малышей привезли в лечебное учреждение с разницей в один день. Одному из детей провели плановую операцию и достали рублевую монету, второму достали инородное при помощи эндоскопа.

Сейчас дети чувствуют себя хорошо, их уже выписали.

Ранее в апреле сообщалось, что в Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери. Женщина позволила дочке перед хирургическим вмешательством выпить целый стакан воды и скрыла от врача эту информацию.