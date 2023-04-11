МИД ФРГ объявил о высылке посла Чада

МИД ФРГ принял решение выслать посла Чада в Берлине в качестве ответной меры на аналогичный шаг африканской страны. Об этом министерство 11 апреля сообщило в Twitter.

«Мы вызвали посла Чада в Берлине Мариам Али Муссу и попросили ее покинуть ФРГ в течение 48 часов», — говорится в заявлении.

В МИДе добавили, что сожалеют в связи с подобным развитием событий.

Правительство Чада 7 апреля потребовало посла Германии Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну. Причиной для высылки посла назвали «проявление неуважение к общепринятым дипломатическим нормам». При этом конкретная причина не раскрывалась.

В то же время отмечалось, что, будучи послом в Чаде, Крике был одним из критически настроенных участников антиправительственных протестов в стране в октябре 2022 года.

Протесты в Чаде проходили через 1,5 года после того, как в стране создали переходное правительство, сформированное после смерти президента Чада Идриса Деби. Он возглавлял республику более 30 лет.