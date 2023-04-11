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Начались регулярные грузоперевозки из Ростова в порт Мариуполя

Хуснуллин: регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя
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Фото: t.me/mkhusnullin
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Из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя начались регулярные грузоперевозки. Об этом 11 апреля сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Мариуполь уже доставили 1,9 тыс. т строительных материалов. В частности, грузы включали кирпич, газоблоки, сухие смеси, грунтовки, гидроизоляцию. Эти материалы необходимы для восстановления жилья и социальных объектов в новых регионах.

«Организация регулярных морских грузоперевозок позволит на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска», — заявил Хуснуллин.

Он подчеркнул также, что в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов, чтобы оптимизировать их отправку.

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Первое судно с грузом стройматериалов из Севастополя прибыло в Мариуполь 20 сентября 2022 года. На нем были железобетонные плиты, которые направили на строительство жилого девятиэтажного дома в Приморском районе города.

Почти неделю спустя, 26 сентября, президент России Владимир Путин одобрил план развития освобожденного Мариуполя на ближайшие три года.

Жители Мариуполя начали активно возвращаться в город после благоустройства в марте этого года. Отмечалось, что в городе уже запустили движение общественного транспорта.

Путин посетил Мариуполь 19 марта в рамках рабочей поездки в Донбасс. В новый регион РФ президент прилетел на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов, чтобы посмотреть, как идет восстановление города. Как сообщил сам российский лидер, он решил лично посмотреть, как идет восстановление новых регионов.

ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.

24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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