Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Подмосковье
В Московской области произошла авария с участием трех автомобилей после того, как водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, который ударил еще одну машину. Как сообщили 11 апреля в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, в результате столкновения погибли два человека и есть еще один пострадавший.
Известно, что ДТП произошло на 315-м км автодороги А-108 Московского большого кольца. За рулем ВАЗа находился водитель 1985 года рождения.
«По предварительной информации, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который в свою очередь совершил наезд на двигавшийся во встречном направлении УАЗ», — цитирует сообщение ТАСС.
В результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, в свою очередь водитель УАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Ранее, 27 марта, два грузовых и один легковой автомобиль «Мерседес» попали в смертельное ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими в Свердловской области. В результате происшествия пассажирка «Мерседеса» скончалась, еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.
26 марта водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области. Авария произошла на трассе в Троицком муниципальном округе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).