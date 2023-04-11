Реклама
Прямой эфир
Мир
В Общественной палате указали на потерю США влияния на Востоке
Общество
ГД приняла закон об отнесении новых регионов России к московской часовой зоне
Экономика
МИД Венгрии сообщил о продлении договора с «Газпромом» о поставках газа
Мир
Верховная рада запретила продажу фейерверков гражданским лицам
Экономика
Доля доллара в международных валютных резервах упала до минимума за 27 лет
Политика
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Схема движения транспорта изменится на Пасху в Москве
Экономика
Аналитики назвали ослабление рубля временным
Экономика
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Экономика
СМИ сообщили о первых поставках топлива из РФ в Иран по железной дороге
Происшествия
Более 20 полицейских из Ростова заподозрили в создании преступной группы
Мир
В ДНР заявили о большом количестве сдающихся в плен солдат ВСУ в районе Авдеевки
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Подмосковье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области произошла авария с участием трех автомобилей после того, как водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, который ударил еще одну машину. Как сообщили 11 апреля в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, в результате столкновения погибли два человека и есть еще один пострадавший.

Известно, что ДТП произошло на 315-м км автодороги А-108 Московского большого кольца. За рулем ВАЗа находился водитель 1985 года рождения.

«По предварительной информации, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который в свою очередь совершил наезд на двигавшийся во встречном направлении УАЗ», — цитирует сообщение ТАСС.

В результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, в свою очередь водитель УАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Долги в ящик: в РФ появилась новая схема заработка на виновниках ДТП
Лазейка в законе позволяет предпринимателям потребовать деньги практически от любого участника аварии

Ранее, 27 марта, два грузовых и один легковой автомобиль «Мерседес» попали в смертельное ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими в Свердловской области. В результате происшествия пассажирка «Мерседеса» скончалась, еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

26 марта водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области. Авария произошла на трассе в Троицком муниципальном округе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023