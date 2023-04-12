Названы наиболее востребованные у россиян автомобили

Наиболее востребованными у россиян в январе–марте оказались автомобили с пробегом: их выбрали 95% покупателей, рассказали «Известиям» 12 апреля эксперты «СберАвто» и «СберСтрахования», проанализировавшие покупки граждан.

При этом чаще всего покупали машины 2017–2019 годов производства (23% продаж).

«Среди стран производства лидируют немецкие (26%), японские (19%) и корейские (18%) машины. В топ-5 самых популярных производителей вошли Kia (10%), Toyota (9%), Hyundai (8%), Lada (8%) и Volkswagen (7%). Самыми востребованными моделями стали LADA Granta, Hyundai Solaris и KIA Rio», — говорится в исследовании.

При этом в I квартале года больше всего автомобилей купили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области, Республики Татарстан, Свердловской области, Республики Башкортостан.

Полисы каско чаще других приобретали владельцы Kia (11%), Hyundai (8%), Toyota (6%), Volkswagen (5%), BMW (4%).

«Как правило, автовладельцы страховали относительно новые автомобили: 21% полисов каско оформлены на машины 2021 года выпуска, 16% — 2019-го, 15% — 2022-го, 14% — 2020-го», — отметили эксперты.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые три месяца 2023 года в России было продано 153,5 тыс. новых легковых автомобилей и моделей LCV, что на 44,7% меньше показателей I квартала 2022-го.

В тот же день посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 7 апреля рассказал «Известиям», что в 2022-м экспорт китайских авто в Россию составил 162 тыс., за год прирост составил более 33%, а доля марок из КНР на российском рынке увеличилась с 7 до 19,2%.