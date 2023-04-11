Путин сообщил об улучшении прогноза социально-экономического развития РФ

Правительство улучшило прогноз социально-экономического развития России на фоне позитивной статистики. Об этом заявил на совещании во вторник, 11 апреля, президент России Владимир Путин.

«На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили», — сообщил глава государства.

Путин также отметил, что индекс деловой активности растет. Кроме того, по его словам, в I квартале поступления в консолидированный бюджет России составили свыше 13 трлн. рублей.

Президент РФ уточнил, что при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из ожидаемого снижения ВВН на 2,9% в 2022 году и на 0,8% — в этом. Он подчеркнул, что прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие годы должен быть максимально объективным.

Путин дополнил, что экономика России продолжает активное развитие в рамках новой модели роста, и, подводя итоги апреля, ВВП существенно прибавит в реальном выражении.

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