«Микрон» заявил о достаточном количестве микросхем для загранпаспортов

Производитель интегральных схем в России «Микрон» нашел, чем заменить иностранные материалы для загранпаспортов нового образца, заявила гендиректор компании Гульнара Хасьянова на пленарной сессии форума «Связь-2023».

Она также заверила, что в стране не будет проблем с загранпаспортами, передает ее слова ТАСС.

«Российские производители есть, мы с ними активно работаем, [хотя и] не всё получается с первого раза», — добавила она.

Она также прокомментировала резкий спрос на документ нового типа. По ее словам, ситуация была вполне прогнозируемой, просто предприятию нужно «немножечко больше времени на то, чтобы расширить производство».

10 марта предприятие сообщило, что работает круглосуточно и в усиленном режиме, чтобы поставить микросхемы для биометрических заграничных паспортов.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен 2 февраля из-за повышенного спроса. Тогда в Гознаке объяснили, что это связано с техническими причинами, которые обусловлены возросшим спросом на документы. Рост количества заявок привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов «Микрон» был вынужден начать оптимизацию технологических процессов, чтобы они отвечали сложившемуся спросу.

Новые загранпаспорта оснащены уникальным чипом и поэтому являются биометрическими. Встроенный в них электронный носитель информации содержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Документы нового образца рассчитаны на 10 лет.