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«Микрон» заявил о достаточном количестве микросхем для загранпаспортов
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«Микрон» заявил о достаточном количестве микросхем для загранпаспортов

«Микрон»: иностранные чипы для загранпаспортов нового образца заменены российскими
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Производитель интегральных схем в России «Микрон» нашел, чем заменить иностранные материалы для загранпаспортов нового образца, заявила гендиректор компании Гульнара Хасьянова на пленарной сессии форума «Связь-2023».

Она также заверила, что в стране не будет проблем с загранпаспортами, передает ее слова ТАСС.

«Российские производители есть, мы с ними активно работаем, [хотя и] не всё получается с первого раза», — добавила она.

Она также прокомментировала резкий спрос на документ нового типа. По ее словам, ситуация была вполне прогнозируемой, просто предприятию нужно «немножечко больше времени на то, чтобы расширить производство».

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10 марта предприятие сообщило, что работает круглосуточно и в усиленном режиме, чтобы поставить микросхемы для биометрических заграничных паспортов.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен 2 февраля из-за повышенного спроса. Тогда в Гознаке объяснили, что это связано с техническими причинами, которые обусловлены возросшим спросом на документы. Рост количества заявок привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов «Микрон» был вынужден начать оптимизацию технологических процессов, чтобы они отвечали сложившемуся спросу.

Новые загранпаспорта оснащены уникальным чипом и поэтому являются биометрическими. Встроенный в них электронный носитель информации содержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Документы нового образца рассчитаны на 10 лет.

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